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Несогласные с изменением Конституции требуют равного доступа к СМИ для проведения агитации против поправок

02.06.2020

Организаторы кампании «НЕТ!», выступающие против внесения поправок в Конституцию и «обнуления» сроков президента, требуют обеспечить равный доступ в эфир телеканалов, на площадки наружной рекламы и к другим формам агитации.

Активисты сегодня направили соответсвующее письмо в ЦИК, сообщила в Facebook Юлия Галямина. В письме отмечается, что на телевизионных каналах и уличных билбордах уже давно идет агитационная кампания, в которой россиян призывают поддержать вносимые поправки. Однако сторонники голосования «против» до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации.

«Единственная реальная цель «голосования», которое будет длиться целую неделю с 25 июня по 1 июля — придать легитимность незаконному обнулению президентских сроков Путина. В этой ситуации все, кого волнует будущее России, не должны оставаться в стороне», — заявляют организаторы кампании «НЕТ!».

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