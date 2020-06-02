Либертарианцы анонсировали пикеты против полицейского беспредела

Движение «Гражданское Общество» объявило о серии одиночных пикетов против действий полиции и Росгвардии.

«Пока соцсети трещат от упоминаний полицейского произвола в штатах, в России — беспредел. Росгвардейцы застрелили парня в его же доме за то, что он «украл обои». Мы объявляем пикеты против полицейского насилия, 2 июня в 19:00 по адресу МОСКВА: Петровка,38», — говорится в Twitter движения.

Такую реакцию вызвала гибель жителя Екатеринбурга, которого заподозрили в краже обоев. Портал E1 писал, что 31 мая очевидцы пытались отнять у подозреваемого украденное, но он достал нож. Когда прибыла полиция, мужчина заперся в квартире. Когда он вышел, чтобы встретить отца, его попытались задержать, но тот брызнул газом в лицо полицейскому. Прибывший отряд быстрого реагирования Росгвардии пошел на штурм. Сотрудники СОБР выломали дверь, а хозяин набросился на них с оружием, и в результате был убит.