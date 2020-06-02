Reuters: российские власти стараются не привлекать внимания к «удручающим» данным макростатистики

Публикация правительством России данных макростатистики сдвинута на поздний вечер, чтобы привлечь как можно меньше внимания к цифрам, которые становятся все более удручающими. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Все случилось, когда началась история с коронавирусом и экономикой. Поздняя публикация подразумевает, что у журналистов сокращается время для подготовки и работы с цифрами. Расчет на то, что если цифра выходит в 7-8 вечера, хвост распространения короче, журналисты не успеют поговорить с экспертами», — сказал агентству источник, знакомый с положением дел в Росстате.

Поздним вечером стало объявлять свои оценки и Минэкономразвития. Картина деловой активности, в которой ведомство приводит месячную оценку ВВП, за март была опубликована 30 апреля после 20:00, а апрельские цифры падения экономики появились на прошлой неделе только в 22:30. Трехлетний макропрогноз, который ведомство ожидаемо ухудшило по сравнению с февральскими оценками, сделанными до пандемии коронавируса и обвала нефтяных цен, министерство озвучило в 23:00.

В пресс-службах Минэкономразвития и Росстата объяснили задержки сложностями, связанными с удаленной работой сотрудников и возросшей на них нагрузкой из-за ситуации с пандемией.

Reuters напоминает, что промпроизводство в России в нерабочем апреле сократилось на 6,6% в годовом выражении, оборот розничной торговли рухнул на 23,4%, безработица повысилась до 5,8% экономически активного населения, а ВВП упал на 12%.

Собеседники агентства говорят, что вначале некоторые чиновники правительства, пришедшие с новой командой премьера Михаила Мишустина, хотели засекретить апрельскую статистику. Но другие чиновники «высокого уровня с большим опытом работы» им объяснили, что не публиковать цифры нельзя.