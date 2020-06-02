Ведущие «Эха Москвы» подали в СК заявление о воспрепятствовании журналистской деятельности

Ведущие радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев подали в Следственный комитет заявление о воспрепятствовании журналистской деятельности.

29 мая их задержали у здания ГУ МВД по Москве, когда они по заданию редакции освещали проведение одиночных пикетов в поддержку Ильи Азара. «Апология протеста», адвокат которой представляет интересы журналистов, отмечает, что они соблюдали социальную дистанцию, а также санитарные нормы — на них были надеты защитные маски и перчатки.

Фельгенгауэр и Плющев просят провести проверку законности действий сотрудников полиции.