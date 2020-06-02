В России выявлено 8 863 новых случая коронавируса

С начала эпидемии в России выявлен 423 741 случай коронавируса. За последние сутки зафиксировано 8 863 новых. За сутки 182 человека умерли, а 11 108 выздоровели. За весь период умерли 5 037 человек, в выздоровели 186 985 пациентов.
Новые случаи:
🔸Москва — 2286
🔸Московская область — 732
🔸Санкт-Петербург — 376
🔸Нижегородская область — 354
🔸Свердловская область — 292
🔸Ростовская область — 253
🔸Иркутская область — 210
🔸Красноярский край — 150
🔸Ханты-Мансийский АО — 149
🔸Республика Дагестан — 132
🔸Волгоградская область — 119
🔸Челябинская область — 113
🔸Смоленская область — 110
🔸Тульская область — 106
🔸Новосибирская область — 106
🔸Ульяновская область — 105
🔸Брянская область — 98
🔸Воронежская область — 95
🔸Саратовская область — 95
🔸Чувашская Республика — 88
🔸Ставропольский край — 85
🔸Пензенская область — 85
🔸Ивановская область — 83
🔸Калужская область — 83
🔸Белгородская область — 79
🔸Краснодарский край — 79
🔸Новгородская область — 77
🔸Кировская область — 77
🔸Самарская область — 76
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75
🔸Ярославская область — 74
🔸Республика Саха (Якутия) — 74
🔸Рязанская область — 72
🔸Республика Башкортостан — 72
🔸Алтайский край — 70
🔸Липецкая область — 67
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 67
🔸Хабаровский край — 67
🔸Тамбовская область — 63
🔸Владимирская область — 62
🔸Курская область — 60
🔸Пермский край — 57
🔸Архангельская область — 56
🔸Калининградская область — 54
🔸Астраханская область — 54
🔸Приморский край — 54
🔸Ленинградская область — 53
🔸Республика Татарстан — 53
🔸Оренбургская область — 53
🔸Ямало-Ненецкий АО — 51
🔸Республика Северная Осетия — 50
🔸Республика Бурятия — 50
🔸Республика Тыва — 46
🔸Тверская область — 45
🔸Кемеровская область — 44
🔸Республика Коми — 41
🔸Тюменская область — 41
🔸Республика Марий Эл — 39
🔸Республика Мордовия — 39
🔸Республика Ингушетия — 37
🔸Удмуртская Республика — 35
🔸Республика Хакасия — 35
🔸Камчатский край — 35
🔸Костромская область — 32
🔸Мурманская область — 32
🔸Орловская область — 31
🔸Забайкальский край — 29
🔸Вологодская область — 27
🔸Омская область — 26
🔸Псковская область — 23
🔸Томская область — 23
🔸Амурская область — 18
🔸Чеченская Республика — 17
🔸Республика Адыгея — 16
🔸Сахалинская область — 15
🔸Республика Калмыкия — 11
🔸Республика Карелия — 8
🔸Курганская область — 7
🔸Севастополь — 3
🔸Магаданская область — 2
🔸Республика Крым — 2
🔸Ненецкий АО — 1
🔸Республика Алтай — 1
🔸Чукотский АО — 1