В России выявлено 8 863 новых случая коронавируса

С начала эпидемии в России выявлен 423 741 случай коронавируса. За последние сутки зафиксировано 8 863 новых. За сутки 182 человека умерли, а 11 108 выздоровели. За весь период умерли 5 037 человек, в выздоровели 186 985 пациентов.

Новые случаи:

🔸Москва — 2286

🔸Московская область — 732

🔸Санкт-Петербург — 376

🔸Нижегородская область — 354

🔸Свердловская область — 292

🔸Ростовская область — 253

🔸Иркутская область — 210

🔸Красноярский край — 150

🔸Ханты-Мансийский АО — 149

🔸Республика Дагестан — 132

🔸Волгоградская область — 119

🔸Челябинская область — 113

🔸Смоленская область — 110

🔸Тульская область — 106

🔸Новосибирская область — 106

🔸Ульяновская область — 105

🔸Брянская область — 98

🔸Воронежская область — 95

🔸Саратовская область — 95

🔸Чувашская Республика — 88

🔸Ставропольский край — 85

🔸Пензенская область — 85

🔸Ивановская область — 83

🔸Калужская область — 83

🔸Белгородская область — 79

🔸Краснодарский край — 79

🔸Новгородская область — 77

🔸Кировская область — 77

🔸Самарская область — 76

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 75

🔸Ярославская область — 74

🔸Республика Саха (Якутия) — 74

🔸Рязанская область — 72

🔸Республика Башкортостан — 72

🔸Алтайский край — 70

🔸Липецкая область — 67

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 67

🔸Хабаровский край — 67

🔸Тамбовская область — 63

🔸Владимирская область — 62

🔸Курская область — 60

🔸Пермский край — 57

🔸Архангельская область — 56

🔸Калининградская область — 54

🔸Астраханская область — 54

🔸Приморский край — 54

🔸Ленинградская область — 53

🔸Республика Татарстан — 53

🔸Оренбургская область — 53

🔸Ямало-Ненецкий АО — 51

🔸Республика Северная Осетия — 50

🔸Республика Бурятия — 50

🔸Республика Тыва — 46

🔸Тверская область — 45

🔸Кемеровская область — 44

🔸Республика Коми — 41

🔸Тюменская область — 41

🔸Республика Марий Эл — 39

🔸Республика Мордовия — 39

🔸Республика Ингушетия — 37

🔸Удмуртская Республика — 35

🔸Республика Хакасия — 35

🔸Камчатский край — 35

🔸Костромская область — 32

🔸Мурманская область — 32

🔸Орловская область — 31

🔸Забайкальский край — 29

🔸Вологодская область — 27

🔸Омская область — 26

🔸Псковская область — 23

🔸Томская область — 23

🔸Амурская область — 18

🔸Чеченская Республика — 17

🔸Республика Адыгея — 16

🔸Сахалинская область — 15

🔸Республика Калмыкия — 11

🔸Республика Карелия — 8

🔸Курганская область — 7

🔸Севастополь — 3

🔸Магаданская область — 2

🔸Республика Крым — 2

🔸Ненецкий АО — 1

🔸Республика Алтай — 1

🔸Чукотский АО — 1