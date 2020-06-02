Мэр Якутска выступила против преследования шамана Габышева

Мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала преследование шамана Александра Габышева «избирательной карательностью».

«Как и многие, сегодня я с интересом жду решения суда по иску Якутского психоневрологического диспансера о недобровольной госпитализации Александра Габышева <…> Большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. На мой взгляд, сегодня в якутском правосудии может возродиться практика, когда с формулировкой «переоценка личности» любого человека могут направить на принудительное лечение», — написала Авксентьева на своей странице во «ВКонтакте».

Сегодня Якутский городской суд должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Габышева в республиканский психоневрологический диспансер. Шаман находится там с середины мая.

Комиссия диспансера признала его опасным для себя и окружающих. В иске о госпитализации говорится, что шаман «страдает переоценкой своей личности» — Габышев высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», а также «призывает к свержению законно избранной власти», напоминает «Медиазона».

Шаман Габышев ранее дважды отправлялся в пеший поход до Москвы, чтобы «изгнать» президента Владимира Путина. Дважды его задерживали.