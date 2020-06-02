Минздрав уверяет в достаточности средств защиты для медиков

После публикации письма группы медиков и экспертов о дефиците средств индивидуальной защиты в российских больницах Минздрав поспешил опровергнуть эту информацию. Заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко признал, что в начале эпидемии «мы, как и большинство стран, столкнулись с отсутствием на рынке необходимых объемов средств индивидуальной защиты», но на сегодняшний день, по данным мониторинга, дефицита СИЗ в регионах нет.

По уверению министерства, «фиксируется рост запасов средств индивидуальной защиты в медицинских организациях в период с 17 апреля по 31 мая». В случае необеспечения средствами индивидуальной защиты медицинские работники могут обратиться в территориальные органы Росздравнадзора, контролирующие соблюдение законодательства в медорганизациях, заявляют в ведомстве.

1 июня стало известно о письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко от группы врачей, экспертов и представителей благотворительных организаций. В нем они сообщили, что в медучреждениях сохраняется дефицит средств индивидуальной защиты, организационные и ресурсные проблемы.