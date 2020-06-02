Смерть Джорджа Флойда, из-за которой в США начались протесты, признали убийством

В США смерть Джорджа Флойда признали убийством — он пострадал от снижения кровотока из-за сдавливания шеи при применении к нему силовых приемов полицией Миннеаполиса. Это заключение опровергает предварительные выводы окружных властей, согласно которым смерть Флойда была вызвана сочетанием применения силовых приемов полицией, общего состояния здоровья и наличием потенциальных токсических веществ в его организме, пишет «Голос Америки».

В заключении медэксперта округа Хеннепин говорится, что Флойд скончался от «остановки сердечно-легочной деятельности, осложненной из-за подчинения правоохранительным органам, ограничений в движении и сдавливания шеи». В нем также отмечается, что он страдал от болезни сердца, интоксикации фентанилом и недавнего употребления метамфетамина, но эти факторы не указаны в качестве причины смерти.

46-летний афроамериканец Флойд скончался, когда белый офицер Дерек Човин несколько минут прижимал его шею к земле коленом. Смерть вызвала демонстрации в десятках американских городов, ряд из которых переросли в беспорядки.

Президент Дональд Трамп ввел комендантский час в Вашингтоне, где конная национальная гвардия и полицейские вытеснили демонстрантов с Пенсильвания-авеню. Полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против мирной демонстрации. Национальная гвардия вышла на улицы в двадцати штатах США. Трамп заявил, что он мобилизует военных для прекращения «беспорядков и беззакония» и пригрозил властям штатов, что если те не возьмут ситуацию под контроль, то он это сделает за них.