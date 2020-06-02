Игорь Эйдман: Технология обнуления

Это четко, по дням спланированная политтехнологическая операция. Незаменимые «дедЫ» опять используются в качестве дровишек для патриотического костра, на котором варится пропагандистская сивуха.

В конце июня нас ждет десятидневка оголтелого победобесия: 22-го — день памяти начала войны, который, по-видимому, в этот раз будет отмечаться особенно масштабно, а 24-го — парад. Цель — разогреть публику к «референдуму» первого июля до буйного патриотического помешательства и в таком невменяемом состоянии привести к избирательным урнам.

Из каждого российского утюга будут раздаваться гипнотические мантры: деды воевали и нам велели, тогда нас враги терзали и сейчас все против нас. Голосуйте за поправки в конституцию — защитите страну и себя. За Родину, за Путина пойди проголосуй, а что получишь ты в ответ, об этом промолчим...

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