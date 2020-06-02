СМИ ознакомились с планом восстановления экономики России

Проект национального плана восстановления экономики, который сегодня премьер представит президенту, в основном состоит из уже объявленных мер господержки, ставит целью выход на устойчивый рост реальных доходов, снижение уровня безработицы ниже 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Об этом пишет РБК.

«Ведомости» отмечают, что цена восстановления экономики — 7,3 трлн руб. — снизилась по сравнению с предыдущей версией документа на 700 млрд. Бюджету поддержка экономики обойдется примерно в 5 трлн руб. в виде расходов и недополученных доходов. В частности, на социальную поддержку правительство собирается потратить свыше 700 млрд, на помощь малому и среднему бизнесу — 1,3 трлн, различным отраслям будет выделено 500 млрд, регионам — 350 млрд. Еще 2,2 трлн руб. составят инвестиции в инфраструктуру, в том числе внебюджетные.

Новых масштабных мер поддержки населения в этом году планом не предусмотрено, но помощь правительство намерено сделать более адресной.