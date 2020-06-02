В России вакцину от коронавируса протестируют на военных

Минобороны России объявило, что начинает клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса на добровольцах из числа военнослужащих.

«Для проверки безопасности и эффективности вакцины отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин, добровольно изъявивших желание принять участие в апробации современного препарата», — передает сообщение ведомства «Интерфакс».

В разработке вакцины участвовали сотрудники 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Испытания пройдут на его базе. 3 июня первая группа добровольцев заселится в специальное медицинское учреждение при институте для предварительного углубленного медицинского обследования и подготовки к эксперименту.

Ранее сообщалось, что над созданием вакцины от COVID-19 работают семь российских научных площадок. Шесть вакцин тестируются в новосибирском ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, две разрабатывает компания «Биокард» и еще одну готовит Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток. Кроме того, разработкой вакцины занимаются ФМБА и РАН.