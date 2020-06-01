В Москве продолжились пикеты в поддержку Ильи Азара и задержания

У здания ГУ МВД по Москве на Петровке продолжились одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста Ильи Азара. Сегодня Мосгорсуд отложил заседание по апелляции на его арест на 5 июня, поэтому все это время Азар проведет в спецприемнике.

По данным «ОВД-Инфо», задержаны минимум семь человек. Это координаторы «Открытой России» Татьяна Усманова и Алина Данилина, депутат Мосгордумы Максим Круглов, редактор «Avtozak LIVE» Максим Кондратьев, экс-фигурант «московского дела» Владислав Барабанов, а также активисты Дмитрий Кисиев и Владимир Митрофанов.