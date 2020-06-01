ГУ МВД Москвы обещает амнистию полицейским, которые расскажут о продаже информации «Омбудсмену полиции»

Рассказать о продаже информации создателю проекта «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову до 3 июня призвало сотрудников руководство ГУ МВД по Москве. В этом случае их ожидает амнистия, сообщает «Медиазона» со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам.

Если случаи передачи информации Воронцову будут установлены после 3 июня, их накажут «в соответствии с законодательством».

Напомним, задержанный 7 мая Владимир Воронцов обвиняется в двух эпизодах вымогательства, а также в распространении порнографических материалов. По словам его адвоката Сергея Бадамшина, дело «Омбудсмена полиции» будет передано в главное управление Следственного комитета.