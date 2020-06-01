20% российских компаний не имеют собственных средств на зарплаты и налоги

Порядка 20% организаций в России не могут без внешнего финансирования платить зарплату сотрудникам, а также налоги и страховые взносы. Об этом говорится в совместном исследовании Российского союза промышленников и предпринимателей и Международной организации труда, результаты которого приводит ТАСС.

13,3% компаний имеют средства на платежи первой очереди (зарплаты, налоги и страховые взносы), однако не могут выплатить проценты по кредитам и основной долг. 15,5% могут делать текущие процентные платежи по кредитам, но не способны гасить основной долг или обеспечить его рефинансирование. Данное исследование было направлено в правительство.

Не имеют кредитов 20,7% компаний, а 29,9% имеют возможность гасить долг по графику, платить зарплаты и налоги. 7,5% организации думают о временном или окончательном закрытии, 11,2% — уже уволили или уволят часть сотрудников.

У 37,3% компаний нет доступа к внешним источникам финансирования для восстановления бизнеса. 39,3% компаний планируют для этого использовать собственные средства. Более 25% могут рассчитывать на альтернативные или внешние источники (кредиты, займы, гранты, субсидии или ссуды).