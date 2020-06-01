Григорий Юдин в пользу прогрессивной шкалы налогообложения

Московский единоросс Шапошников задекларировал за 2019 год доход в 2 миллиарда рублей — и уже прошло достаточно времени, чтобы стало ясно, что это не опечатка (https://duma.mos.ru/info-get-file/34627).

2 миллиарда рублей — это, если что, на 33% больше, чем плановые расходы бюджета Дагестана на оснащение медучреждений региона современным оборудованием. То есть один-единственный московский единоросс зарабатывает за один год на треть больше, чем тратится на переоборудование больниц в республике, которая в итоге оказывается неспособна защитить людей от эпидемии и проваливается в медицинский ад.

Или, например, 2 миллиарда рублей — это 8% всего бюджета Ингушетии. То есть вся Ингушетия (полмиллиона человек) — это всего-навсего тринадцать доходов Шапошникова.

Сейчас уже даже неважно, откуда они у него взялись. Он уже шесть лет сидит в депутатах, а у его компаний в отчётах за прошлый год одни убытки. Да даже если он что-то удачно продал, какая разница (вы давно что-нибудь продавали на два миллиарда?).

Важно понимать, что Шапошников — это в российских элитах фигура не первого, не второго, не третьего и даже, скорее всего, не четвертого уровня. Он, между прочим, просочился в Мосгордуму с преимуществом всего в 1140 голосов в округе на 150 тысяч — если бы явка в его Свиблово была самую малость повыше, то он отдыхал бы сейчас рядом с Метельским.

Шапошников, конечно, задает совершенно новый стандарт искренности. Если какой-то средней руки московский единоросс не стесняется в разгар эпидемии задекларировать 2 миллиарда — почему серьёзные люди должны смущаться и показывать в декларациях пролетарские зарплаты? С какой стати они должны выглядеть нищебродами и переписывать всё имущество на родственников?

Ведущий исследователь неравенства экономист Тома Пикетти недавно признался, что из всех стран мира его больше всего поражает Россия. Потому что в России при одном из самых высоких уровней неравенства на планете — плоская шкала налогообложения. «Даже Трамп не решается предложить плоскую шкалу, а в России она существует десятилетиями на фоне растущего неравенства».

Но дело, на самом деле, даже не в плоской шкале (если сейчас ее немного наклонить, это ударит по небольшой зажиточной группе, которая и так приняла на себя удар карантина). Дело в том, что в России сформировался сверхузкий слой сверхбогатых, буквально несколько человек владеют 30% страны, как указывает тот же Пикетти (а если посчитать шапошниковых, то эта цифра сразу вырастает до 60%).

Это слой наглых и беспринципных людей, которые не стесняются сидеть в депутатских креслах и сообщать в разгар эпидемии и экономического шока, что у них в кармане находятся ресурсы, которые спасли бы жизнь целым регионам. Или что поездка за границу — это роскошь, которая должна быть доступна только им самим, как недавно сообщила Захарова из МИДа.

России в любом случае придётся в ближайшее время уходить от плоской шкалы. Просто потому что она создаёт разложившийся класс паразитов во властных кабинетах, которые не чувствуют ответственности за страну и сограждан — и которые не стесняются этого. Эта мера точно будет поддержана страной, она станет обязательным элементом для следующего политического курса. Однако это мало что даст, если при этом не вводить налоги на сверхбогатых. За восстановление должен заплатить Шапошников своими деньгами — врачи уже заплатили за него своими жизнями.

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