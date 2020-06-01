Депутаты Мосгордумы в среднем получают в 1,5 раза больше, чем Госдумы

В среднем депутат Мосгордумы, работающий на постоянной основе, получает в месяц 617 тысяч рублей. Зарплаты столичных депутатов в полтора раза превышают те, что платят в Госдуме (около 400 тыс. руб. в месяц), пишут «Открытые медиа» со ссылкой на сведения о доходах и имуществе депутатов за 2019 год.

В текущем созыве Мосгордумы зарплату из бюджета получают 16 из 45 депутатов. В среднем каждый из них получил в 2019 году по 7,4 млн руб. (по 617 тыс. в месяц). При этом в сентябре прошлого года председатель парламента Алексей Шапошников утверждал, что его зарплата не превышает 200 тыс. руб.

«Говорить, что они как-то перерабатывают на этих должностях или работают больше, чем остальные, невозможно — это просто не так. Большинство из них не вносят никаких законодательных инициатив, а те, что вносят, им спускают из мэрии Москвы», — говорит депутат от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин.

Согласно закону о столичном бюджете на 2020, 2021 и 2022 годы, выплаты городским депутатам могут увеличиться до 724, 750 и 776 тыс. руб. в месяц.

В 2019 году самым состоятельным в Мосгордуме стал ее спикер Алексей Шапошников: по сравнению с 2018 его доход увеличился в 79 раз и составил почти 2 млрд руб. (по словам депутата, он продал ценные бумаги). Второе место занимает глава депутатского объединения «Моя Москва» и председатель комиссии по строительству и землепользованию Елена Николаева (доход за 2019 год — 157 млн руб.). На третьем месте — ведущий ВГТРК Андрей Медведев с 26 млн руб.