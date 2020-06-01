ОПЕК и Россия могут продлить ограничения на добычу нефти на 1-2 месяца

Страны ОПЕК и Россия в переговорах по продлению периода сокращения добычи нефти почти достигли компромисса. Речь идет о сроке продления на 1-2 месяца, пишет Reuters со ссылкой на три источника в ОПЕК+.

В апреле страны-поставщики нефти из так называемой группы ОПЕК+ из-за перепроизводства нефти на фоне низкого спроса, вызванного пандемией коронавируса, договорились сократить добычу на 9,7 млн баррелей в день (примерно 10% мирового производства). Но вместо того, чтобы снижать установленные квоты по сокращению на добычу в июле, лидер ОПЕК Саудовская Аравия ведет переговоры с другими странами о продлении введенных ограничений до конца года. Россия считает, что введенные меры должны быть постепенно ослаблены.

Тем не менее, продление объемов сокращений на 1-2 месяца, «но не на полгода», вполне возможно и Россия одобряет такой подход. Однако пока консенсуса по данному вопросу нет.

Встреча группы ОПЕК + в онлайн-формате, скорее всего, пройдет 4 июня, а страны ОПЕК могут провести совещание 9-10 июня.