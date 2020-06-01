У Мосгорсуда задержали депутата городской Думы Ступина

Возле здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, которые вышли в одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара. Как сообщает «ОВД-Инфо», Фокин стоял с плакатом «Мирный протест — не преступление. Свободу Азару», он попытался приковать себя цепью к забору. Ступин стоял с картонной фигурой Азара и в маске с надписью «Свободу Азару».

Власть пошла вразнос. Меня задержали за то, что сфоткался с портретом ИльяАзар , которого кто-то принес к суду. Потом полицейские сказали, что поводом к задержанию является моя маска, на которой написано "Свобода Азару!!!". Якобы такая маска предполагает публичное мероприятие. pic.twitter.com/siwcPQJHYT — СТУПИН ЕВГЕНИЙ (@advokat_stupin) June 1, 2020

Мосгорсуде сегодня рассмотрит апелляцию на арест Азара, который отбывает 15 суток за проведение одиночного пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и арестованного за пикет активиста Виктора Немытова. Последнего ранее Мосгорсуд освободил от наказания.