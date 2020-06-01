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У Мосгорсуда задержали депутата городской Думы Ступина

01.06.2020

Возле здания Мосгорсуда задержали депутата Мосгордумы Евгения Ступина и активиста Константина Фокина, которые вышли в одиночные пикеты в поддержку журналиста Ильи Азара. Как сообщает «ОВД-Инфо», Фокин стоял с плакатом «Мирный протест — не преступление. Свободу Азару», он попытался приковать себя цепью к забору. Ступин стоял с картонной фигурой Азара и в маске с надписью «Свободу Азару». 

Мосгорсуде сегодня рассмотрит апелляцию на арест Азара, который отбывает 15 суток за проведение одиночного пикета в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и арестованного за пикет активиста Виктора Немытова. Последнего ранее Мосгорсуд освободил от наказания.

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