В Екатеринбурге с домов исчезли таблички с именами жертв репрессий

Таблички с именами жертв политических репрессий, установленные в рамках проекта «Последний адрес», были сорваны с двух домов по улице 8 марта в Екатеринбурге, а также со здания на улице Челюскинцев. Жители уже написали заявление в полицию, сообщает E1.RU.

«У нас нет никаких предположений, кто способен на это. По-человечески это очень больно и обидно, потому что я знаю родственников людей, которые были инициаторами повесить эти таблички. Это дети либо внуки репрессированных, люди очень пожилые», — говорит организатор акции «Последний адрес» Елена Шукаева.