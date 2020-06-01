BBC представила трейлер мини-сериала про отравление Скрипаля

BBC One представила трейлер трехсерийного сериала The Salisbury Poisonings («Отравление в Солсбери») — драму, действие которой разворачивается на фоне отравления «Новичком» экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в 2018 году. Показ проекта запланирован на 14-16 июня.

Сериал расскажет о том, как обычные люди и госслужбы реагировали на ситуацию с «Новичком» во время отравления Сергея и Юлию Скрипалей. В том числе будут рассказаны истории людей, также пострадавших от яда.

Авторы хотели показать произошедшее в Солсбери «не как шпионский триллер или рассказ об убийстве, а скорее как историю опыта», цитирует исполнительного продюсера Лоуренса Боуэна Deadline.



