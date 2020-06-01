Третья экспертиза по делу «Седьмой студии» нашла хищения

Эксперты, которые провели третью экспертизу по делу «Седьмой студии», пришли к выводу, что для реализации проекта «Платформа» требовалось в 2,5 раза меньше денег, чем выделило Минкультуры, они также косвенно подтвердили хищения на почти 129 млн рублей. Об этом сообщает Business FM со ссылкой на материалы экспертизы, которую огласили сегодня на заседании суда.

«Объем затрат, необходимых для реализации каждого мероприятия, проведенного АНО «Седьмая студия» в рамках проекта «Платформа», с учетом дополнительных соглашений, исходя из нормативов затрат, составляет 87 525 310 руб.», — говорится в документе. Разница между суммой выделенных и необходимых средств составляет 128 млн 974 тыс. 690 руб.

По версии следствия, в 2011-2014 годах фигуранты дела похитили 133 млн из 216 млн руб., выделенных Министерством культуры на проект по популяризации современного искусства «Платформа». Подсудимые вину отрицают.

Первую экспертизу на следствии проводила эксперт некоммерческого партнерства «КРЭС» Татьяна Рафикова. Она сочла, что все 133 млн руб., обналиченные подсудимыми для фестиваля «Платформа», были украдены. Второе исследование, проведенное в 2019 году, оказалось в пользу подсудимых: эксперты пришли к выводу, что подсудимые не похитили, а сэкономили бюджетные деньги. Третья экспертиза была назначена в декабре 2019 года по ходатайству гособвинения.