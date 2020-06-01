В Барнауле врачам предложили перейти на работу дворниками и уборщиками

Из-за сокращения штата врачам Алтайского центра охраны детства и материнства предложили перейти на работу дворников и уборщиков. Следственный комитет начал проверку.

«Организована процессуальная проверка по сообщению средств массовой информации о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства. В информации СМИ сообщается, что ведущим врачам — ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизацией отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников», — говорится в сообщении ведомства.

Znak.com пишет, что о грядущем сокращении в Центре охраны детства и материнства в соцсетях сообщил завотделением ортопедии и травматологии Арсен Осипов. По его словам, уведомление медработникам направил главврач Константин Смирнов на основании приказа краевого минздрава. Он отметил, что ортопедическое отделение, которое хотят расформировать, работало с 1984 года. В нем оперировали детей с тяжелыми пороками развития грудной клетки и другими патологиям.

В Центре охраны детства и материнства Алтайского края в Барнауле готовятся развернуть инфекционный госпиталь для детей, больных коронавирусом.