В России выявлено более 9000 новых случаев COVID-19

В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса. 162 человека за последние сутки умерли, а выздоровели 3 994 пациента. Всего за период эпидемии выявлено 414 878 случаев коронавируса, 4 855 человек умерли, а 175 877 выздоровели.
Новые случаи:
🔸Москва — 2297
🔸Московская область — 728
🔸Санкт-Петербург — 364
🔸Нижегородская область — 315
🔸Свердловская область — 283
🔸Иркутская область — 229
🔸Волгоградская область — 189
🔸Ростовская область — 184
🔸Ханты-Мансийский АО — 151
🔸Республика Дагестан — 141
🔸Архангельская область — 135
🔸Челябинская область — 134
🔸Астраханская область — 131
🔸Красноярский край — 131
🔸Тульская область — 113
🔸Республика Саха (Якутия) — 112
🔸Воронежская область — 111
🔸Новосибирская область — 105
🔸Брянская область — 102
🔸Ульяновская область — 101
🔸Саратовская область — 96
🔸Смоленская область — 92
🔸Чувашская Республика — 88
🔸Калужская область — 86
🔸Пензенская область — 85
🔸Краснодарский край — 84
🔸Ставропольский край — 83
🔸Белгородская область — 82
🔸Ивановская область — 80
🔸Ярославская область — 78
🔸Республика Башкортостан — 77
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 76
🔸Рязанская область — 73
🔸Новгородская область — 72
🔸Липецкая область — 71
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 70
🔸Пермский край — 69
🔸Кировская область — 68
🔸Алтайский край — 67
🔸Тамбовская область — 64
🔸Курская область — 63
🔸Псковская область — 63
🔸Хабаровский край — 61
🔸Республика Тыва — 60
🔸Владимирская область — 59
🔸Оренбургская область — 54
🔸Приморский край — 54
🔸Ленинградская область — 53
🔸Республика Татарстан — 50
🔸Республика Северная Осетия — 48
🔸Тверская область — 46
🔸Республика Бурятия — 46
🔸Калининградская область — 45
🔸Республика Ингушетия — 44
🔸Мурманская область — 42
🔸Орловская область — 41
🔸Республика Марий Эл — 41
🔸Ямало-Ненецкий АО — 40
🔸Забайкальский край — 39
🔸Республика Мордовия — 36
🔸Самарская область — 36
🔸Камчатский край — 32
🔸Республика Коми — 30
🔸Удмуртская Республика — 30
🔸Томская область — 28
🔸Кемеровская область — 25
🔸Омская область — 24
🔸Вологодская область — 23
🔸Тюменская область — 23
🔸Амурская область — 22
🔸Республика Хакасия — 21
🔸Республика Адыгея — 20
🔸Республика Калмыкия — 20
🔸Чеченская Республика — 20
🔸Республика Карелия — 15
🔸Костромская область — 14
🔸Курганская область — 14
🔸Республика Алтай — 10
🔸Республика Крым — 10
🔸Еврейская АО — 5
🔸Севастополь — 4
🔸Магаданская область — 3
🔸Сахалинская область — 3
🔸Ненецкий АО — 1