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В России выявлено более 9000 новых случаев COVID-19

01.06.2020

В России выявлено 9 035 новых случаев коронавируса. 162 человека за последние сутки умерли, а выздоровели 3 994 пациента. Всего за период эпидемии выявлено 414 878 случаев коронавируса, 4 855 человек умерли, а 175 877 выздоровели.

Новые случаи:

🔸Москва — 2297

🔸Московская область — 728

🔸Санкт-Петербург — 364

🔸Нижегородская область — 315

🔸Свердловская область — 283

🔸Иркутская область — 229

🔸Волгоградская область — 189

🔸Ростовская область — 184

🔸Ханты-Мансийский АО — 151

🔸Республика Дагестан — 141

🔸Архангельская область — 135

🔸Челябинская область — 134

🔸Астраханская область — 131

🔸Красноярский край — 131

🔸Тульская область — 113

🔸Республика Саха (Якутия) — 112

🔸Воронежская область — 111

🔸Новосибирская область — 105

🔸Брянская область — 102

🔸Ульяновская область — 101

🔸Саратовская область — 96

🔸Смоленская область — 92

🔸Чувашская Республика — 88

🔸Калужская область — 86

🔸Пензенская область — 85

🔸Краснодарский край — 84

🔸Ставропольский край — 83

🔸Белгородская область — 82

🔸Ивановская область — 80

🔸Ярославская область — 78

🔸Республика Башкортостан — 77

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 76

🔸Рязанская область — 73

🔸Новгородская область — 72

🔸Липецкая область — 71

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 70

🔸Пермский край — 69

🔸Кировская область — 68

🔸Алтайский край — 67

🔸Тамбовская область — 64

🔸Курская область — 63

🔸Псковская область — 63

🔸Хабаровский край — 61

🔸Республика Тыва — 60

🔸Владимирская область — 59

🔸Оренбургская область — 54

🔸Приморский край — 54

🔸Ленинградская область — 53

🔸Республика Татарстан — 50

🔸Республика Северная Осетия — 48

🔸Тверская область — 46

🔸Республика Бурятия — 46

🔸Калининградская область — 45

🔸Республика Ингушетия — 44

🔸Мурманская область — 42

🔸Орловская область — 41

🔸Республика Марий Эл — 41

🔸Ямало-Ненецкий АО — 40

🔸Забайкальский край — 39

🔸Республика Мордовия — 36

🔸Самарская область — 36

🔸Камчатский край — 32

🔸Республика Коми — 30

🔸Удмуртская Республика — 30

🔸Томская область — 28

🔸Кемеровская область — 25

🔸Омская область — 24

🔸Вологодская область — 23

🔸Тюменская область — 23

🔸Амурская область — 22

🔸Республика Хакасия — 21

🔸Республика Адыгея — 20

🔸Республика Калмыкия — 20

🔸Чеченская Республика — 20

🔸Республика Карелия — 15

🔸Костромская область — 14

🔸Курганская область — 14

🔸Республика Алтай — 10

🔸Республика Крым — 10

🔸Еврейская АО — 5

🔸Севастополь — 4

🔸Магаданская область — 3

🔸Сахалинская область — 3

🔸Ненецкий АО — 1

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