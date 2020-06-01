Первые 60 тысяч курсов российского лекарства от COVID-19 поступят в июне

В российские больницы в июне будет поставлено 60 тыс. курсов «Авифавира», первого зарегистрированного в России препарата прямого противовирусного действия, показавшего свою эффективность в клинических испытаниях против COVID-19. Как сообщают в Фонде прямых инвестиций (РФПИ), «Авифавир» получил регистрационное удостоверение Министерства здравоохранения и стал первым в мире препаратом на базе «Фавипиравира», одобренным для лечения COVID-19.

Первые поставки препарата ожидаются 11 июня.

«По итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших «Авифавир», имели отрицательный тест на коронавирус, это в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10-му дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. У 68% пациентов, принимавших «Авифавир», температура тела нормализовалась раньше (на 3 день), чем в контрольной группе (на 6-й день)», — говорят в РФПИ.

Испытания препарата продолжаются в Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Нижнем Новгороде, Смоленске, Рязани, Казани, Уфе, а также в Дагестане.