Досрочное голосование по Конституции может начаться после парада Победы

Досрочное голосование по поправкам в Конституцию начнется с 25 июня, на следующий день после парада в честь 75-летия Победы. В Кремле «рассчитывают на мобилизационный эффект от парада, воодушевление и позитив», говорит один из источников «Ведомостей». По данным газеты, в понедельник или во вторник президент Владимир Путин может объявить дату голосования. Ее собеседники говорят о двух днях — 1 и 8 июля.

Ранее сообщалось, что голосование может растянуться на несколько дней, а для исключения случаев массового скопления людей на избирательных участках рекомендуется «провести организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования». Сделать это можно, например, путем приглашения граждан на участки в определенный день или время по территориальному признаку, рассылая соответствующие извещения по конкретным адресам.