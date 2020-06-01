Врачи и эксперты просят власти срочно обеспечить медиков СИЗ

В медучреждениях сохраняется дефицит средств индивидуальной защиты, а также есть организационные и ресурсные проблемы. Об этом в письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко заявила группа врачей, экспертов и представителей благотворительных организаций, пишет РБК.

Авторы обращения отмечают, что согласно их исследованию, в 49% медучреждений нет четкого алгоритма расчета потребности в средствах индивидуальной защиты. Такой алгоритм не прописан и во временных рекомендациях Минздрава. При этом требования по СИЗ к учреждениям и отделениям, которые не работают с больными COVID-19, но принимают пациентов с другими, потенциально коронавирусными диагнозами, не определены.

43% медиков назвали тему обеспеченности СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». А передача жалоб анонимно или через третьих лиц может привести к искажению.

В письме отмечается, что российские производства покрывают потребность в респираторах на 27%, в перчатках — на 17%, в противочумных костюмах — на 11% от необходимого. А закупить некоторые СИЗ проблематично, так как они не имеют регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Также существуют проблемы с разрешенным объемом госзакупок у одного поставщика.

Эксперты предлагают проводить мониторинг производства и потребности в СИЗ, анонимное анкетирование медработников по вопросу наличия средств защиты, разрешить руководителям больниц обращаться за помощью к благотворительным организациям и СМИ, а также — создать карту потребностей в СИЗ и предусмотреть возможность финансовой поддержки медорганизаций, не имеющих средств на закупку данных средств в необходимом объеме.

Решить указанные проблемы авторы письма просят до следующей волны коронавируса. Документ подписали 28 членов экспертной группы, среди которых врачи Ярослав Ашихмин и Павел Бранд, президент ассоциации производителей СИЗ Владимир Котов, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, президент благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Альшанская и другие.