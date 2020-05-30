Григорий Мельконьянц: Очередная сенсация

Судя по появившимся публикациям проекта, ЦИК подготовил революционные изменения в и без того антидемократический порядок проведения общероссийского голосования.

Напомню, что уже установлено: нет общественных и партийных наблюдателей, всех назначает госорган. Показатели, которые позволяют оценить достоверность итогов голосования, исключены из протоколов. Досрочное и «надомное» голосование, чрезмерное использование которого сам ЦИК раньше считал признаком неблагополучия выборов, существенно расширены. Более того, введен новый институт, ранее отсутствовавший в российском законодательстве, — досрочное «надомное» голосование. Существенно снижена открытость процедур подсчета.

А теперь о новых уловках:

1. Выдача бюллетеней без указания паспортных данных.

Предлагается при выдаче бюллетеня не вписывать в список участников голосования их паспортные данные, как это всегда делают на выборах и референдумах. То есть паспортные данные планировали вписывать еще два месяца назад, когда принимался порядок, а теперь передумали. Кроме подписи избирателя концов больше не будет. С учетом того, что все будут в масках, это прямая дорога к каруселям, многократному голосованию, припискам и вбросам.

2. Шесть дней досрочного выездного голосования на улице.

Предлагается, что в течение шести дней до дня голосования может организовываться голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах. Это абсолютно неподконтрольная процедура, реальность проведения которой установить без следственных действий будет невозможно. Очевидно, что в большинстве своем она будет проходить без участия наблюдателей.

3. Неуважительное «надомное» голосование.

Вызвать голосование «на дом» предлагают теперь вообще не указывая уважительность причины. Более того, если обращение о «надомном» голосовании передано при содействии другого лица, комиссия теперь не будет указывать в реестре заявок ФИО и адрес места жительства этого лица. Значит, будут раздувать списки «надомников» всеми возможными искусственными способами.

4. Участники голосования, члены комиссий и наблюдатели — расходный материал.

Если изучить согласованные с ЦИК рекомендации Роспотребнадзора, складывается впечатление, что голосование проводится в условиях военного времени. Ради чего все это?

Снижение качества голосования:

— кабины для тайного голосования без шторок;

— гражданам лишь рекомендуется кратковременно снимать защитные маски при предъявлении паспорта, который в руки члену комиссии не передается, а демонстрируется на расстоянии;

— дезинфекция авторучек после каждого голосующего. Это будет приводить к столпотворению на участках в часы высокой явки;

— каждый час в работе комиссии объявляется технологический перерыв для дезинфекции помещения, мебели и оборудования. На это время сохранность бюллетеней, списка участников голосования и другой документации обеспечивает председатель комиссии. Это прямой путь к фальсификациям.

Свидетельства опасности проведения голосования:

— график голосования домов по определенным дням и часам;

— организация площадок для голосования в армейских палатках, под тентами и шатрами перед входом в здание, где традиционно располагался избирательный участок;

— на подходе к площадке для голосования температурный контроль;

— изоляция участников голосования с температурой до приезда скорой помощи;

— оперативная замена членов комиссий и наблюдателей от общественных палат на новых в случае ухудшения состояния их здоровья;

— схема передвижения по участку для избежания очередей и скопления людей;

— пункт дезинфекции рук и выдача одноразовых масок и перчаток;

— прием воды членами комиссий каждые 15 мин.;

— после организации голосования граждан, находящихся на карантине, члены комиссии должны пройти усиленные дезинфекционные мероприятия в отдельном помещении.

Что в сухом остатке.

Во-первых, зная нашу российскую действительность, не верю, что все эти и многие другие защитные меры, указанные в рекомендациях, будут реально выполняться. А значит жди новой волны эпидемии?

Во-вторых, непрозрачная процедура проведения голосования вкупе с противоэпидемическими мерами создает основу для широкомасштабных фальсификаций, и это не могут не понимать в ЦИК.

Ну и в-третьих, большой вопрос, выйдут ли члены комиссий на участки при таком раскладе.

Зачем нам ТАКОЕ общероссийское голосование?

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