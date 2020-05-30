Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ и пересмотре статуса Гонконга

Президент США Дональд Трамп заявил о начале процесса ликвидации особого режима экономических преференций в отношении Гонконга и о прекращении отношении со Всемирной организацией здравоохранения.

Гонконг лишится особого статуса в ответ на планы Китая ввести новое законодательство в сфере безопасности на территории бывшей британской колонии. Трамп подчеркнул, что Китай нарушил свое обещание по поводу автономии Гонконга. По его словам, эти действия являются трагедией для жителей Гонконга, Китая и всего мира, передает «Голос Америки».

Трамп поручил своей администрации начать процесс отмены политических соглашений с Гонконгом, начиная от режима экстрадиции и заканчивая экспортным контролем.

Что касается отношений с ВОЗ, то Трамп о прекращении отношений с организацией, так как она превратилась в марионетку Китая. Он отметил, что ВОЗ так и не приступила к реформированию своей работы, на чем США настаивают уже в течение месяца. По его словам, китайские власти «проигнорировали свои обязательства по представлению докладов» о вирусе перед ВОЗ и оказали давление на ВОЗ, чтобы «ввести мир в заблуждение» в тот момент, когда Пекин впервые узнал о вспышке коронавируса на своей территории.

«Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что платит только$40 млн в год по сравнению со взносом США в примерно $450 млн. Мы подробно описали реформы, которые необходимо осуществить, и работали с ними напрямую, но они отказались действовать», — заявил президент США.

Теперь средства, которые тратились на уплату членских взносов, будут перенаправлены на помощь другим странам и «неотложные потребности глобального общественного здравоохранения».