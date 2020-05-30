Гознак напечатал фальшивую ливийскую валюту на $1,1 млрд

Власти Мальты изъяли контрафактную ливийскую валюту на сумму $1,1 млрд, которая была напечатана российским Гознаком. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

«Центральный банк Ливии со штаб-квартирой в Триполи является единственным законным центральным банком Ливии. Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной русскими, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии. Этот инцидент еще раз подчеркивает необходимость прекращения Россией своих дурных и дестабилизирующих действий в Ливии», — говорится в заявлении Госдепа.