Путин объявил 24 июня выходным днем

Президент Владимир Путин подписал Указ «О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне…», в котором объявил 24 июня нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы.

Согласно документу, 24 июня в 10 часов по местному времени пройдут в Москве, на Красной площади, и в других городах России военные парады «с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне — Знамени Победы». В 22 часа состоится артиллерийский салют.

Делается это «в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны».