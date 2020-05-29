«ОВД-Инфо»: на акциях в Москве и Петербурге задержали не менее 35 человек

29 мая в Москве и Петербурге продолжились одиночные пикеты в поддержку задержанных ранее активистов и журналистов. «ОВД-Инфо» опубликовало списки задержанных. На 17:00 задержали не менее 35 человек.

В Москве в полицию попал 31 человек. Всех задержали возле здания ГУВД Москвы на Петровке, кроме муниципального депутата Александра Нахимсона, который стоял возле управы района Хамовники.

Задержаны в Москве: Сергей Митрохин, Мария Чуприна, Вадим Самолкин, Сергей Бойко, Лада Соколова, Самариддин Раджабов,

Юлия Галямина, Андрей Морев, Елена Филина, Кирилл Гончаров, Константин Фокин, Владислав Неймарк, Сергей Цукасов, Елена Русакова, Александр Мацкевич, Евгений Сваровский, Денис Петров, Антон Авдусин, Наталья Демина, Александр Нахимсон, Мария Федотова, Эмиль Юнусов, Александр Плющев, Татьяна Фельгенгауэр, Наталья Черникова, Иван Егоров, Екатерина Орелович, Сергей Запольный, Яна Федорова и один несовершеннолетний; еще к одному задержанному, Денису Мищенко, приехала скорая, когда он находился в полицейском автобусе, его высадили.

В Петербурге задержали Павла Иванкина, Максима Леонова, Никиту Чиркова, Дмитрия Анисимова.