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В Петербурге задерживают участников акции в поддержку Ильи Азара

29.05.2020

Минимум четверо участников одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара задержаны в Петербурге возле станции метро «Гостиный двор». 

Накануне, 28 мая, во время одиночных пикетов в Петербурге были задержаны 9 человек. По данным движения «Весна», это были активисты движения, а также представители Либертарианской партии России в Петербурге. Среди задержанных был один случайный прохожий — гражданин Белоруссии, отмечает «Весна». Из отделений задержанных отпускали с протоколами о нарушении режима самоизоляции.

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