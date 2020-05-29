В Петербурге задерживают участников акции в поддержку Ильи Азара

Минимум четверо участников одиночных пикетов в поддержку арестованного на 15 суток журналиста Ильи Азара задержаны в Петербурге возле станции метро «Гостиный двор».

Накануне, 28 мая, во время одиночных пикетов в Петербурге были задержаны 9 человек. По данным движения «Весна», это были активисты движения, а также представители Либертарианской партии России в Петербурге. Среди задержанных был один случайный прохожий — гражданин Белоруссии, отмечает «Весна». Из отделений задержанных отпускали с протоколами о нарушении режима самоизоляции.