Голосование по Конституции наметили на 8 июля

Членов участковых и территориальных избирательных комиссий в Москве и Петербурге начали предупреждать о проведении голосования по поправкам в Конституцию 8 июля. Об этом «Открытым медиа» рассказали в двух УИК и одном ТИК северной столицы. О возможном голосовании 8 июля сообщил коллегам и председатель УИК одного из районов Москвы.

Сейчас основная запланированная дата голосования — именно 8 июля, подтвердил «ОМ» кремлевский чиновник. Ранее источники называли 24 июня, 1 и 8 июля в качестве дат проведения голосования.

Ранее также сообщалось, что из рекомендаций ЦИК, разработанных совместно с Роспотребнадзором, следует, что голосование может продлиться не один, а несколько дней, и что участки будут по возможности организованы на открытом воздухе.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию впервые после перерыва соберется 30 мая. Обсуждаться будет популяризация содержания поправок, сообщила сопредседатель группы Талия Хабриева.