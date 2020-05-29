Петицию за освобождение Ильи Азара подписали более 25 тысяч человек

Петицию с требованием освободить журналиста Илью Азара, который получил 15 суток за одиночный пикет, подписали более 25 тысяч человек. Ее на Change.org запустила «Новая газета».

Издание считает, что «власти объявили войну журналистам», так как за арестом Азара последовали задержания других представителей СМИ, вышедших на одиночные пикеты в его поддержку.

«Разумеется, одиночный пикет не преступление, в нем трудно найти признаки «массового мероприятия», нарушения эпидемиологических норм или пресловутого «препятствия свободному движению граждан». Тем не менее власти решились на административный арест, обвинив Азара в «повторном нарушении порядка проведения публичных мероприятий». Аргумент тут, судя по всему, состоял в том, что и так сойдет, люди и без того запуганы, а уж арест Азара всех точно оставит дома. Кто же захочет оказаться в спецприемнике во время эпидемии?» — пишут авторы петиции, отмечая, что сделать подобное, когда в Москве протестовали десятки тысяч человек, казалось невозможным, и приводя в пример дело Ивана Голунова.

Решение судьи об аресте не только лишает невиновного свободы, говорится в петиции, но и подвергает опасности его жизнь, так как «места изоляции людей являются основными очагами распространения инфекции».

«Новая» призывает общественность подписывать петицию, чтобы привлечь внимание к произволу и не молчать, когда арестуют всех журналистов. А полицию — освободить незаконно арестованных журналистов и активистов.

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар был задержан 26 мая во время одиночного пикета в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова и также арестованного ранее активиста Виктора Немытова. 28 мая суд арестовал Азара на 15 суток. У здания Петровки, 38 в тот же день были задержаны вышедшие на одиночные пикеты в поддержку Азара главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и ведущий радиостанции Александр Плющев, журналист «Дождя» Михаил Фишман, главред «Таких дел» Анастасия Лотарева и другие. Сегодня акция протеста и задержания продолжаются.