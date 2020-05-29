На Петровке задержали муниципального депутата Юлию Галямину

В Москве полиция задержала муниципального депутата Юлию Галямину. Выйдя на пикет возле Петровки, 38, она даже не успела развернуть плакат. По данным «ОВД-Инфо», кроме нее задержали муниципальных депутатов Андрея Морева, Елену Филину, Сергея Цукасова, Елену Русакову.
Задержания продолжаются.
В автозаке уже собралась отличная компания! #Солидарность pic.twitter.com/0zxyE6rtn7— Юлия Галямина (@galiamina) May 29, 2020
Ранее сегодня задержали депутата МГД Сергея Митрохина. Накануне задержаны были несколько журналистов и активистов. Все они вышли поддержать журналиста и муниципального депутата Илью Азара, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет, который он провел в поддержку активиста Виктора Немытова, также арестованного за пикет.
Немытова, который выступал за свободу для создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, Мосгорсуд сегодня освободил. Жалоба на арест Азара уже подана в апелляционную инстанцию.