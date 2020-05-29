Мосгорсуд освободил Виктора Немытова

Московский городской суд освободил активиста Виктора Немытова, арестованного ранее за одиночный пикет на 15 суток.

«Суд принял решение переквалифицировать его действия на статью 20.6.1 КоАП РФ, оштрафовал на 20 тыс. руб., однако освободил от оплаты», — сообщил адвокат «Апологии протеста» Леонид Соловьев.

Активиста освободили в зале суда.

27 мая Тверской суд Москвы арестовал Виктора Немытова на 15 суток за одиночный пикет, который он провел перед этим в поддержку создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Активиста признали виновным по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение закона о митингах).

В поддержку Немытова и Воронцова на одиночный пикет вышел и журналист Илья Азар, который также получил за это 15 суток ареста. Его арест вызвал волну одиночных пикетов и задержаний, которая продолжается и сегодня.