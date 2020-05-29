Прекратите задержания

28 мая 2020 года у здания ГУВД Москвы на Петровке, 38 произошло массовое задержание журналистов, вышедших на одиночные пикеты в поддержку коллеги Ильи Азара (получившего 15 суток ареста за одиночный пикет в период карантина).



Мы, нижеподписавшиеся члены СПЧ, считаем это не просто незаконным, но крайне возмутительным. Мы выражаем протест действиям полиции и требуем немедленного освобождения наших коллег.



Одиночный пикет не может быть нарушением закона о публичных акциях. А карантин не может ограничивать конституционные права граждан, если их реализация не представляет собой эпидемиологической угрозы (реальный одиночный пикет такой угрозы определенно не представляет).

В ответ на арест Азара в одиночные пикеты на том же месте встали другие журналисты. И насколько нам известно, число задержанных сотрудников СМИ растет. Теперь такие же абсурдные обвинения могут быть предъявлены и им.



Призываем ГУВД прекратить задержания.



Лев Амбиндер, Александр Верховский, Екатерина Винокурова, Павел Гусев, Наталия Евдокимова, Иван Засурский, Юрий Костанов, Леонид Никитинский, Ева Меркачева, Игорь Пастухов, Владимир Ряховский, Николай Сванидзе, Ольга Сидорович, Владимир Соловьев.

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