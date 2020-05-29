Андрей Лошак: Черная дыра сожрала его

Вот кто не пропускал ни одного оппозиционного мероприятия, оба раза был задержан, а затем осужден в рамках «Стратегии-31» за сопротивление полиции, последний раз 31 декабря 2013 года — за то что плюнул в здоровенного полковника, который тащил пожилого Мохнаткина в автозак. Знал, что нельзя ему второй раз попадаться, мог сидеть в новогоднюю ночь дома с оливье и шампанским, но нет, поперся под дубинки в мороз защищать свободу собраний, ну и огреб новое уголовное дело.

Я встретился с ним единственный раз для съемок доксериала «Путешествие из Петербурга в Москву» — он после первого срока жил в Завидове, это ровно 101-й км. У Радищева там была остановка, и я подумал, что Мохнаткин был бы идеальным гидом по поселку. Он был тогда под следствием по второму делу, но с энтузиазмом нарушил подписку о невыезде и приехал на съемку. Маленький, плотно сбитый человек, такого не сломаешь, весь какой-то неустроенный, неуживчивый, неблагополучный и много еще разных «не», но с озорными, как у непослушного ребенка, глазами. Взгляд на Россию у него при этом был очень мрачный. Он назвал ее черной дырой, которая поглощает все живое вокруг. Меня удивил такой пессимизм, не свойственный обычно гражданским активистам. Если не верить в результат своих действий, то зачем тогда вообще действовать? Для собственной совести, сказал Мохнаткин, повторяя старую заповедь советских диссидентов, перед которыми он преклонялся.

Через несколько дней после съемок состоялся суд, на котором его, невиновного 60-летнего человека, приговорили к чудовищному сроку — 4,5 строгого режима. На зоне неуживчивость Мохнаткина доконала его: против него завели новое уголовное дело за оскорбление сотрудника ФСИН, перед этапированием в СИЗО на судебные слушания он начал требовать какие-то документы, которые полагались по закону, но их не было, в результате вертухаи жестоко избили Мохнаткина. Медики позже зафиксировали компрессионные переломы двух поясничных позвонков. Они-таки сломали его — в прямом смысле этого слова. По традиции вместо уголовного дела против вертухаев очередное уголовное дело было заведено на Мохнаткина, второе уже по счету только за время пребывания его на зоне. На этот раз за применение насилия в отношении представителей власти.

На свободу Мохнаткин вышел совершенно больным человеком, практически уже не встававшим с постели. Последние полгода с позвоночником стало совсем плохо, нижнюю часть тела парализовало, его мучили страшные боли. К сожалению, он был прав в своем пессимизме — черная дыра сожрала его.

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