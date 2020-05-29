Сергея Митрохина задержали во время пикета на Петровке, 38

Депутата Московской городской думы Сергея Митрохина задержали при проведении одиночного пикета около здания управления МВД на Петровке, 38. Он вышел с пикетом в поддержку арестованного Ильи Азара и задержанных накануне других участников пикетов, которые также выходили поддержать Азара. Но простоять с плакатом он не смог и минуты, сообщила его помощница.

К муниципальному депутату Юлии Галяминой, которая ранее объявила о намерении выйти с пикетом, домой пришла полиция, чтобы предупредить о недопустимости противоправных действий.

До моего пикета на Петровке 2,5 часа



Домой заявились гости, хотели зачитать очередное предостережение. Я ничего слушать и подписывать не стала. Наизусть уже знаю все, что там написано.



В 15:00 буду на Петровке, 38#Солидарность pic.twitter.com/iMGjpq2CbT — Юлия Галямина (@galiamina) May 29, 2020