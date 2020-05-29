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Сергея Митрохина задержали во время пикета на Петровке, 38

29.05.2020

Депутата Московской городской думы Сергея Митрохина задержали при проведении одиночного пикета около здания управления МВД на Петровке, 38. Он вышел с пикетом в поддержку арестованного Ильи Азара и задержанных накануне других участников пикетов, которые также выходили поддержать Азара. Но простоять с плакатом он не смог и минуты, сообщила его помощница.

К муниципальному депутату Юлии Галяминой, которая ранее объявила о намерении выйти с пикетом, домой пришла полиция, чтобы предупредить о недопустимости противоправных действий.



Правозащитники уверены, что никакие меры, вводимые региональными властями под предлогом эпидемии, не могут ограничивать права и свободы граждан, гарантированные Конституцией. Одиночный пикет не требует согласования с властями, а значит законен. 

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