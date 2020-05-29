Закончена расчистка от радиоактивного грунта территории под Юго-Восточную хорду

Работы по частичной расчистке могильника радиоактивных отходов на месте, где пройдет участок Юго-Восточной хорды, завершены, но жители окрестных территорий фиксируют повышенный фон вокруг стройплощадки, который может вырасти снова при строительстве дороги.

Как пишут «Открытые медиа», последний день исполнения контракта по расчистке участка под хорду от радиоактивного грунта — 26 мая. Жители ближайших домов говорят, что работы по вывозу опасной земли прекратились еще 20 мая. Несмотря на это, люди опасаются, что когда начнется подготовка ям для опор хорды глубиной до 28 метров, радиоактивная пыль разлетится по району. Во время работ, выполняемых «Радоном» до глубины один метр, согласно условиям контракта, или до пяти метров, как сказано на сайте мэрии, жители несколько раз отмечали превышение фона.

«Два крупных скачка наблюдались 18 марта и 22 апреля. 18 марта — первый день, когда «Радон» начал копать экскаватором на склоне. Наш датчик, находящийся в 50 метрах, зафиксировал всплеск — примерно трехкратное превышение средней мощности дозы. Второй случай — 22 апреля, когда был сильный ветер, летело много пыли. Датчик, находящийся в 200 метрах от стройки, показал двукратное превышение», — говорит эксперт рабочей группы Мосгордумы по вопросам радиации, инженер-испытатель Алексей Озеров.

В начале мая в одной из девяти проб пыли, взятых в районе стройки, физик-электронщик Михаил Алексеев на гамма-спектрометре выявил радиоактивный нуклид радий-226. Эта пыль была взята с асфальта возле магазина «Авоська» в 700 метрах от площадки «Радона» и будущей стройки хорды.

В докладах московского Роспотребнадзора было указано, что на склоне у Москвы-реки захоронено около 60 тыс. т. радиоактивных отходов (примерно 30 тыс. кубометров). «Радон», по условиям контракта, вывез 10 кубометров отходов и 450 кубометров зараженного грунта.

Начало расчистки грунта на месте будущей хорды в марте вызвало протест местных жителей (https://newtimes.ru/articles/detail/192093/). Тогда были задержаны более 60 человек (https://newtimes.ru/news/detail/192111).