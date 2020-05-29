Полиция Москвы настаивает на запрете «публичных мероприятий»

После серии прерванных одиночных пикетов ГУ МВД России по Москве распространило предупреждение «о недопустимости нарушений требования законодательства и проведения публичных мероприятий в период режима повышенной готовности».

«В связи с распространяющимися в сети Интернет призывами к участию в несанкционированных публичных мероприятиях в центре Москвы ГУ МВД России по г. Москве напоминает гражданам о том, что на территории города введен режим повышенной готовности, во время которого действуют определенные запреты и ограничения, в том числе связанные с проведением публичных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Полиция ссылается на указ мэра Москвы от 5 марта, которым проведение любых публичных мероприятий на территории города запрещено.

Накануне полиция задержала участников одиночных пикетов, которые вышли поддержать арестованного за одиночный пикет журналиста и муниципального депутата Илью Азара. Юристы «Апологии протеста» отмечают, что хотя региональные власти имеют право вводить некоторые ограничения в период эпидемии, но они не должны ограничивать права и свободы человека и гражданина, такие как право на свободу выражения мнения. Кроме того, Конституции говорит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом, но указ мэра не является таковым.