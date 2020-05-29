В России за сутки от коронавируса впервые умерли более 230 человек

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.

Новые случаи:

🔸 Москва — 2 332

🔸 Московская область — 773

🔸 Санкт-Петербург — 369

🔸 Нижегородская область — 281

🔸 Свердловская область — 230

🔸 Ростовская область — 141

🔸 Челябинская область — 141

🔸 Красноярский край — 138

🔸 Волгоградская область — 133

🔸 Республика Дагестан — 125

🔸 Тульская область — 112

🔸 Брянская область — 110

🔸 Ханты-Мансийский АО — 105

🔸 Воронежская область — 104

🔸 Новосибирская область — 103

🔸 Архангельская область — 101

🔸 Саратовская область — 94

🔸 Калужская область — 91

🔸 Смоленская область — 91

🔸 Пензенская область — 89

🔸 Ярославская область — 84

🔸 Республика Башкортостан — 84

🔸 Чувашская Республика — 83

🔸 Ставропольский край — 82

🔸 Республика Саха (Якутия) — 82

🔸 Белгородская область — 81

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 81

🔸 Краснодарский край — 80

🔸 Рязанская область — 75

🔸 Ульяновская область — 75

🔸 Алтайский край — 75

🔸 Тамбовская область — 73

🔸 Новгородская область — 73

🔸 Липецкая область — 70

🔸 Хабаровский край — 69

🔸 Ивановская область — 68

🔸 Республика Тыва — 66

🔸 Орловская область — 65

🔸 Курская область — 64

🔸 Мурманская область — 60

🔸 Иркутская область — 60

🔸 Владимирская область — 59

🔸 Приморский край — 57

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 56

🔸 Кировская область — 56

🔸 Оренбургская область — 54

🔸 Ленинградская область — 53

🔸 Республика Татарстан — 53

🔸 Псковская область — 52

🔸 Республика Северная Осетия — 51

🔸 Самарская область — 48

🔸 Пермский край — 47

🔸 Республика Бурятия — 47

🔸 Республика Марий Эл — 46

🔸 Республика Ингушетия — 45

🔸 Республика Мордовия — 44

🔸 Омская область — 42

🔸 Тверская область — 41

🔸 Астраханская область — 40

🔸 Костромская область — 35

🔸 Камчатский край — 34

🔸 Калининградская область — 33

🔸 Республика Хакасия — 32

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 31

🔸 Забайкальский край — 28

🔸 Амурская область — 28

🔸 Вологодская область — 27

🔸 Республика Калмыкия — 26

🔸 Республика Коми — 24

🔸 Томская область — 23

🔸 Удмуртская Республика — 22

🔸 Кемеровская область — 20

🔸 Чеченская Республика — 18

🔸 Тюменская область — 18

🔸 Сахалинская область — 14

🔸 Республика Карелия — 11

🔸 Республика Адыгея — 11

🔸 Магаданская область — 8

🔸 Еврейская АО — 7

🔸 Чукотский АО — 7

🔸 Республика Крым — 6

🔸 Курганская область — 3

🔸 Ненецкий АО — 1

🔸 Республика Алтай — 1