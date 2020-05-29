В России за сутки от коронавируса впервые умерли более 230 человек

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса, 232 человека умерли. Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровели 159 257 человек.
Новые случаи:
🔸 Москва — 2 332
🔸 Московская область — 773
🔸 Санкт-Петербург — 369
🔸 Нижегородская область — 281
🔸 Свердловская область — 230
🔸 Ростовская область — 141
🔸 Челябинская область — 141
🔸 Красноярский край — 138
🔸 Волгоградская область — 133
🔸 Республика Дагестан — 125
🔸 Тульская область — 112
🔸 Брянская область — 110
🔸 Ханты-Мансийский АО — 105
🔸 Воронежская область — 104
🔸 Новосибирская область — 103
🔸 Архангельская область — 101
🔸 Саратовская область — 94
🔸 Калужская область — 91
🔸 Смоленская область — 91
🔸 Пензенская область — 89
🔸 Ярославская область — 84
🔸 Республика Башкортостан — 84
🔸 Чувашская Республика — 83
🔸 Ставропольский край — 82
🔸 Республика Саха (Якутия) — 82
🔸 Белгородская область — 81
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 81
🔸 Краснодарский край — 80
🔸 Рязанская область — 75
🔸 Ульяновская область — 75
🔸 Алтайский край — 75
🔸 Тамбовская область — 73
🔸 Новгородская область — 73
🔸 Липецкая область — 70
🔸 Хабаровский край — 69
🔸 Ивановская область — 68
🔸 Республика Тыва — 66
🔸 Орловская область — 65
🔸 Курская область — 64
🔸 Мурманская область — 60
🔸 Иркутская область — 60
🔸 Владимирская область — 59
🔸 Приморский край — 57
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 56
🔸 Кировская область — 56
🔸 Оренбургская область — 54
🔸 Ленинградская область — 53
🔸 Республика Татарстан — 53
🔸 Псковская область — 52
🔸 Республика Северная Осетия — 51
🔸 Самарская область — 48
🔸 Пермский край — 47
🔸 Республика Бурятия — 47
🔸 Республика Марий Эл — 46
🔸 Республика Ингушетия — 45
🔸 Республика Мордовия — 44
🔸 Омская область — 42
🔸 Тверская область — 41
🔸 Астраханская область — 40
🔸 Костромская область — 35
🔸 Камчатский край — 34
🔸 Калининградская область — 33
🔸 Республика Хакасия — 32
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 31
🔸 Забайкальский край — 28
🔸 Амурская область — 28
🔸 Вологодская область — 27
🔸 Республика Калмыкия — 26
🔸 Республика Коми — 24
🔸 Томская область — 23
🔸 Удмуртская Республика — 22
🔸 Кемеровская область — 20
🔸 Чеченская Республика — 18
🔸 Тюменская область — 18
🔸 Сахалинская область — 14
🔸 Республика Карелия — 11
🔸 Республика Адыгея — 11
🔸 Магаданская область — 8
🔸 Еврейская АО — 7
🔸 Чукотский АО — 7
🔸 Республика Крым — 6
🔸 Курганская область — 3
🔸 Ненецкий АО — 1
🔸 Республика Алтай — 1