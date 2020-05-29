На основателя «Омбудсмена полиции» завели еще два уголовных дела

Московское управление МВД возбудило новые уголовные дела о вымогательстве и о распространении порнографии группой лиц через интернет в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.

Дело о вымогательстве, согласно информации пресс-службы московского ГУ МВД, возбуждено 27 мая. Причиной стало заявление женщины о том, что в ходе переписки подозреваемый вынудил ее отправить ему личные видеозаписи порнографического содержания. А после — потребовал 30 тыс. руб., чтобы видео не попало в открытый доступ. Женщина эту сумму перевела.

В пресс-релизе не указывается фамилия Воронцова, однако говорится, что подозреваемый был задержан 7 мая по подозрению в вымогательстве в крупном размере у бывшего сотрудника московской полиции за нераспространение интимных фотографий. Эти фотографии были распространены, и по результатам проведенной экспертизы их признали порнографическими. В связи с этим 28 мая было возбуждено уголовное дело о распространении порнографии группой лиц через интернет. Что совпадает с обвинениями в адрес создателя «Омбудсмена полиции». Что новые дела касаются Воронцова, также подтверждает ТАСС.

Напомним, что с дело о порнографии по заявлению некой женщины также заведено на администратора паблика «Омбудсмен полиции» Игоря Худякова.