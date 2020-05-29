Голосовать через интернет готовы 23% россиян

69% россиян предпочитают привычное «бумажное» голосование электронному, показал опрос ВЦИОМ и Центра политической конъюнктуры. Голосование через интернет выбирают 23% опрошенных, а по почте готовы проголосовать 2%, передают «Ведомости».

Не одобряют введение электронного голосования на выборах 49% респондентов, одобряют — 46%. Среди одобряющих преобладает молодежь 18–24 лет и женщины, среди не одобряющих — люди с плохим материальным положением, мужчины, россияне от 35 лет и те, кто обязательно ходит на все выборы. Хотя чисто теоретически проголосовать через интернет готовы более половины опрошенных: 51% «могли бы попробовать» это сделать, если бы им представилась такая возможность, не стали бы голосовать 46%.

60% тех, кто при наличии выбора предпочел бы традиционное или почтовое голосование, объясняют нежелание голосовать через интернет возможностью умышленных манипуляций и мошенничества. 28% не верят в техническую надежность системы, 21% — в сохранение тайны голосования. 14% признаются, что не умеют пользоваться интернетом и компьютером, а 11% — что у них нет для этого технической возможности.