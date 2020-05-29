По итогам апреля 40% микрозаймов оказались проблемными

Просрочка более 90 дней имеется по 4,5 млн займов, взятых в МФО, это более 40% от их общего числа. Эксперты прогнозируют рост доли таких проблемных кредитов до 50%, сообщает РБК.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс» на 1 мая, суммарная просроченная задолженность по микрозаймам выросла до 51,3 млрд руб.(34,3% от всего портфеля). На 1 апреля на такую просрочку приходилось 32,1% от портфеля, а на 1 марта — 30,5%. Доля просроченных займов к 1 мая достигла 40,7% от их общего количества. 1 апреля этот показатель равнялся 38%, а 1 марта — 35,9%.

По словам гендиректор «Эквифакса» Олега Лагуткина, доля в 40% — это рекорд по крайней мере с декабря 2016 года, несколько раз показатель приближался к этому значению, но не превышал его.

Резкий рост неплатежей по микрозаймам прогнозирует рейтинговое агентство АКРА: объем проблемной задолженности может превысить 50%. «Апрель не будет пиковым месяцем по уровню проблемной задолженности в секторе. Учитывая высокую оборачиваемость портфеля микрозаймов, можно ожидать более существенного роста проблемной задолженности по итогам мая–июля», — считает замдиректора группы финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров.