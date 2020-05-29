Трамп подписал указ о предотвращении цензуры в соцсетях

Президент США Дональд Трамп подписал документ, который может привести к ослаблению закона, защищающего интернет-платформы, такие как Twitter и Facebook. Это произошло через несколько дней после того, как Twitter пометил высказывания американского лидера как недостоверные.

«В стране, в которой долгое время ценилась свобода выражения мнений, мы не можем позволить ограниченному количеству онлайн-платформ вручную выбирать речь, к которой американцы могут получить доступ и передать в интернете. Эта практика принципиально неамериканская и антидемократическая. Когда крупные влиятельные компании в социальных сетях подвергают цензуре мнения, с которыми они не согласны, они применяют опасную силу. Они перестают функционировать как пассивные доски объявлений, и их следует рассматривать как создателей контента», — заявляют в Белом доме.

Для того чтобы «поощрять и защищать различные точки зрения в современной среде цифровой связи», Трамп в своем указе предписывает Министерству торговли подать петицию в Федеральную комиссию по связи, чтобы уточнить сферу действия раздела 230 Закона о приличном общении, который предоставляет социальным платформам юридическую неприкосновенность, какой бы контент ни размещали пользователи, а также дает возможность модерации.

Еще одна часть указа касается ограничения федерального финансирования за счет рекламы на платформах. Отчет о затратах на рекламу в соцсетях должны предоставить все руководители федеральных департаментов и агентств. А Минюст должен оценить, «являются ли какие-либо онлайн-платформы проблемными для размещения правительственных речей из-за дискриминации точек зрения, обмана потребителей или других плохих практик».

Также в указе говорится о возможности (благодаря одобренному в мае 2019 года инструменту) направлять жалобы о предполагаемом политическом уклоне на платформах в Федеральную торговую комиссию и побуждать агентство проверять, являются ли они «несправедливой или вводящей в заблуждение деловой практикой».

Генпрокурору США предписывается создать рабочую группу для разработки законодательства, которое запрещает онлайн-платформам «участвовать в несправедливых или обманных действиях».

Представитель Google заявил, что этот приказ нанесет ущерб «экономике Америки», в то время как представитель Facebook сказал, что документ «будет поощрять платформы подвергать цензуре все, что может кого-то обидеть», пишет Reuters.

Акции Twitter упали более чем на 4% в четверг, у Facebook — на 1,6%, родительская компания Google Alphabet, наоборот, немного выросла в цене.

Ранее Дональду Трампу не понравилось, что Twitter пометил его публикации как «недостоверные», он обвинил соцсеть во вмешательстве в выборы президента США. После этого американский лидер заявил, что соцсети надо «строго регулировать или закрывать».

Тем временем Twitter продолжает помечать как недостоверную информацию спорные высказывания политиков. Например, соцсеть установила пометку на мартовский твит представителя МИД Китая, который обвинил в пандемии коронавируса американских военных.