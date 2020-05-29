В апреле ВВП России снизился на 12%

Снижение ВВП в апреле, который был нерабочим из-за борьбы с коронавирусом, составило 12% в годовом выражении. Об этом сообщает Минэкономразвития в «Картине деловой активности» за прошлый месяц.

«Введение с 30 марта режима нерабочих дней на территории России в целях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также сохранение негативной внешнеэкономической конъюнктуры и карантинных мер в странах — торговых партнерах обусловили снижение экономической активности как в базовых отраслях, так и в секторе услуг», — отмечают в Минэкономразвития.

За 4 месяца снижение ВВП составило, по расчетам ведомства, порядка 1,9% в годовом выражении.

В апреле объем платных услуг, предоставленных населению, сократился на 37,9 % в годовом выражении. В марте этот показатель уменьшался лишь на 5,4 %. Причины столь стремительного апрельского падения связаны с ограничениями деятельности в сфере быта, досуга, культуры и спорта. Снижение оборота розничной торговли составило 23,4% (в основном из-за падения оборота в сегменте непродовольственных товаров на 36,7%). А продажи новых легковых автомобилей сократились на 72,4%.

В Минэкономразвития считают, что снижение оборота в торговле замедлится уже во II квартале по мере снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

В апреле, впервые с июня 2016 года, уровень безработицы (с исключением сезонности) достиг 5,6%. В апреле–мае при этом наблюдалось увеличение количества тех, кто зарегистрировался как безработный в службе занятости. По данным мониторинга Минтруда России, 28 апреля их численность превысила 1 млн человек (в начале апреля было 726 тыс. человек), а к 20 мая численность официально безработных доросла до 1,7 млн чел.

«Увеличение данного показателя связано, в том числе, с повышением максимальной величины пособия по безработице», — считают в Минэкономразвития.