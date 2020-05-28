У «Ведомостей» появился новый покупатель

Покупателем 100% акций издателя газеты «Ведомости» АО «Бизнес ньюс медиа» стало АО «Саппорт», которое контролируют основатель «ФедералПресс» Иван Еремин и издатель газеты «Версия» Константин Зятьков. Сделка по продаже «Ведомостей» будет закрыта в ближайшие дни, сообщили журналистам издания три человека, знающие детали сделки и близкие к разным ее сторонам.

До этого акциями БНМ владела «Аркан Инвестмент» Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура. В марте они объявили, что предварительно договорились о продаже «Ведомостей» Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу. Голубович позднее вышел из сделки, а Зятьков нашел нового партнера.

Еремину 43 года, это известный прежде всего на Урале медиаменеджер. Он один из основателей очень популярного и влиятельного в начале 2000-х гг. новостного портала УралПолит.ру. Еремин запускал его с теперь уже бывшей женой Аксаной Пановой. Она позднее запустила Ura.ru и Znak.com.

Зятькову 34 года, последние 11 лет он работает гендиректором холдинга «Версия» и главным редактором еженедельной газеты «Наша версия» и одноименного сайта. Тираж этой газеты — 185 тыс. экземпляров, месячная аудитория сайта — 1,8 млн уникальных пользователей.