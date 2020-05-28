Депутаты хотят разрешить Генпрокуратуре блокировать интернет-СМИ без суда

Генпрокурор или его заместители смогут без суда выносить решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам, в том числе СМИ, за оправдание или обоснование экстремизма или терроризма, если будет принят законопроект, предложенный комиссией Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ. Об этом сообщает ТАСС.

На данный момент Генпрокуратура может принять решение о блокировке без суда лишь когда интернет-ресурс призывает к осуществлению экстремистской или террористической деятельности. Депутаты предлагают расширить эту возможность и на случаи обоснования или оправдания экстремизма или терроризма.

Авторы законопроекта отмечают, что комиссией Госдумы выявлены многочисленные случаи, когда представители иностранных государств распространяют через интернет информацию, содержащую обоснование или оправдание осуществления экстремистской деятельности, «включая террористическую деятельность, по соображениям политического, идеологического, религиозного и иного характера с целью деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества».