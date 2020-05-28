Покидать участки каждый час во время голосования по Конституции рекомендовал ЦИК членам избиркомов

Во время голосования по изменению Конституции раз в час устраивать на участках «технологические перерывы» и оставлять бюллетени лишь под присмотром председателя комиссии рекомендует ЦИК членам избиркомов в подготовленном совместно с Роспотребнадзором документе. Как сообщают «Открытые медиа», покидать места, где будет проходить голосование, нужно для проветривания и влажной уборки. «Технологические перерывы» должны длиться десять минут. Такие рекомендации предлагаются для профилактики рисков, связанных с распространением коронавируса.

При этом само голосование может длиться больше чем день, так как используется формулировка «в день (дни) голосования». А сам процесс, согласно рекомендациям, лучше организовать на открытом воздухе — перед входом или поблизости здания. Могут быть даже установлены армейские палатки, тенты или «иные приспособления для обеспечения защиты от внешних погодных условий».

Для избирателей ЦИК советует устроить бесконтактный температурный контроль устройствами, имеющимися в распоряжении бюджетных организаций. На участках рекомендуется создать спецместа, где люди с повышенной температурой будут ожидать бригаду скорой помощи. Для людей с симптомами заболевания по возможности должно быть организовано голосование с использованием переносного ящика.

Чтобы не собирались толпы, избиркомам советуют «организационную работу, направленную на разграничение по времени потоков участников голосования (например, путем приглашения граждан для голосования в определенный день (время) по территориальному признаку)».

Те, кто находится на карантине, смогут голосовать на лестничной площадке, при этом бюллетень, с позволения граждан, в урну будут опускать сами члены избиркомов в защитных костюмах. А наблюдатели должны обеспечить себя средствами усиленной защиты за свой счет.